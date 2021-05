Olimpiadi estive | tutti i portabandiera dell’Italia | l’elenco completo

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’Italia e i, una storia lunga centonove anni. Da Alberto Braglia, ginnasta che ebbe l’onore di essere il primodella storia tricolore alledi Stoccolma nel 1912, alla scelta imminente per i Giochi di Tokyo 2020. Nel mezzo un secolo fatto di storie e di tradizioni: con Ugo Frigerio (atletica) ed Edoardo Mangiarotti (scherma) gli unici azzurri che hanno portato la bandiera in due edizioni diverse della rassegna a cinque cerchi. E poi Raimondo d’Inzeo, campionissimo dell’equitazione,a Città del Messico 1968, che ha partecipato a ben otto edizioni dei Giochi a cinque cerchi. Senza dimenticare la leggenda Pietro Mennea in quel di Seul 1988, Carlton Myers, primo ed unico cestista azzurro, a Sydney 2000. E poi ad arrivare ai giorni nostri con Federica Pellegrini che in ...

Advertising

sportface2016 : Oggi la scelta dell'alfiere azzurro per #Tokyo2020: ma chi sono stati tutti i portabandiera italiani nella storia d… - emesti : Finalmente qualcuno prende atto della realtà. 1)I medici giapponesi chiedono di cancellare le Olimpiadi estive a ca… - PicoPaperopoli : ?? #17Maggio 1928 – Amsterdam: cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive. ?? ?? #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1928 – Amsterdam: cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive #AccaddeOggi - DarioPuppo : @Luke9717 Certo, però l’ultimo portabandiera alle Olimpiadi estive è stato un altro esponente del nuoto. Ci sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi estive

La Repubblica

Phil Hirsch, editorialista sportivo di lunga data del Chicago Tribune, ha dichiarato in un'editoriale del 13 maggio che 'tenere ledi Tokyo durante la pandemia COVID - 19 è un ...Il Centro Sportivo Carabinieri si è distinto in tutte le discipline sportivee invernali, ... si è classificata al quinto posto stabilendo il record italiano e ottenendo il pass per le...La presidente della Camera Pelosi si è pronunciata contro le Olimpiadi invernali del 2022 per la repressione nello Xinjiang. La replica della Cina: «Bugie e disinformazione» ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...