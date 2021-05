Olimpiadi di Tokyo | i portabandiera italiani saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi

Advertising

Eurosport_IT : ECCO I NOSTRI PORTABANDIERA ???? Complimenti a Jessica Rossi ed Elia Viviani! ?? #ItalTeam | #Tokyo2020 | #Olimpiadi - Eurosport_IT : Chi vorreste come prossimo portabandiera azzurro? ???? #Olimpiadi | #Tokyo2020 - SkyTG24 : Olimpiadi Tokyo: Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera Italia

Bologna, 20 maggio 2021 - Orgoglio emiliano alledi2021 : Jessica Rossi , atleta del tiro a volo specialita' Trap, originaria di Cento (Ferrara) ma bolognese di adozione, è stata scelta come portabandiera per l'Italia. Insieme a ...Sono Jessica Rossi ed Elia Viviani i portabandiera dell'Italia Team alledi2020 , in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Rossi e Viviani saranno ricevuti il 23 giugno ...I portabandiera (in coppia) dell’Italia all’Olimpiade di Tokyo 2021 sono Elia Viviani e Jessica Rossi. «Sapevo da mercoledì sera che avrei fatto, assieme a Elia Viviani, la portabandiera dell’Italia a ...Elia Viviani ha vinto la medaglia d'oro nell'omnium alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro, a 16 anni dall'ultimo successo azzurro nel ciclismo su pista da parte di Antonella Bellutti a Sydney 2000.