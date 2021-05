Olimpiadi 2020 | Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera per l’Italia

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il ciclistae la tiratrice a volosaranno iperalle pmedi Tokyo Quest’anno, per la prima volta, ci saranno ben duedelalle pmedi Tokyo. La coppiasuccederà infatti alla nuotatrice Federica Pellegrini, che aveva rappresentato il Paese lo scorso 2016, a di Rio. Lo ha annunciato il presidente del CONI Giovanni Malagò alla Giunta riunita al Salone d’Onore al Foro Italico. Gli atleti scelti non sono certo nuovi nella storia dei Giochi olimpici....

Advertising

Eurosport_IT : ECCO I NOSTRI PORTABANDIERA ???? Complimenti a Jessica Rossi ed Elia Viviani! ?? #ItalTeam | #Tokyo2020 | #Olimpiadi - Eurosport_IT : Chi vorreste come prossimo portabandiera azzurro? ???? #Olimpiadi | #Tokyo2020 - leggoit : Tokyo 2020, ecco chi è Jessica Rossi, scelta come portabandiera azzurra ai Giochi - Agenzia_Ansa : Il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi saranno i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera Italia: (ANSA) - ROMA, 20 MAG - Saranno il cicli… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2020

Il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi saranno i portabandiera dell'Italia alledi Tokyo. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malag che lo ha ufficializzato dopo la riunione della neo eletta giunta al Salone d Onore del Comitato olimpico al Foro ...... sarà il portabandiera degli atleti azzurri alla cerimonia di inaugurazione delledi ... ha infatti deciso una doppia designazione in vista di Tokyo, in ossequio alle raccomandazioni del ..."Da mesi si aspetta che sia nominata la struttura commissariale per la gestione delle infrastrutture delle opere olimpiche e ci risulta ...Il ciclista veronese Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi saranno i due portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che si terranno in Giappone fra luglio e agosto 2021. Il Comitato ...