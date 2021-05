Olanda | i convocati per Euro 2020

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il ct dell’, Frank De Boer, ha diramato l’elenco dei e4che prenderanno parte alla fase finale di. Gli orange sono inseriti nel gruppo C con Austria, Macedonia del Nord e Ucraina.: quali sono i 34? Portieri: Bizot (Az Alkmar) Cillessen(Valencia) Krul(Norwich) Stekelenburg(Ajax,l Difensori Van Aanholt(Crystal Palace), Ake'(Manchester City (, Blind(Ajax), Dumfries(Psv Eindhiven), Hateboer(Atalanta), Karsdorp(Roma), De Light (Juventus), St Juste(Magonza), Tete(Shaktar Donetsk), Timber(Ajax), Veltman(Brighton), De Vrji(Inter), Wjindal(Az Alkmaar) Centrocampisti Van de Beek(Manchester United), Gravenbech(Ajax), F. De Jong(Barcellona), Klaasen(Ajax), Koopmeniers(Az Alkmaar(, De Roon(Atalanta), Vilhena(Krasnodar), ...

Advertising

tuttoatalanta : Euro2020, i convocati delle 24 partecipanti: già pronte le rose di Belgio, Olanda e Croazia - infoitsport : Euro2020, i convocati delle 24 partecipanti: già pronte le rose di Belgio, Olanda e Croazia - AndreaM95342189 : #FrankDeBoer ha ancora qualche dubbio ma l'#Olanda versione Europeo dovrebbe proprio essere questa... #Europeo2021… - TicinoGazzetta : Olanda, i pre-convocati di De Boer per Euro 2020 - OliveriJVito1 : RT @siamo_la_Roma: ?? #Karsdorp verso #Euro2020 (FOTO) ???? Il terzino è tra i pre-convocati dell'#Olanda ?? La lista completa -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda convocati

Periodico Daily - Notizie

GRUPPO C- Sono 34 iprovvisori del CT Frank de Boer: Portieri : Bizot (AZ Alkmaar), Cillessen (Valencia), Krul (Norwich), Stekelenburg (Ajax). Difensori : Van Aanholt (Crystal ...L'Austria è nel gruppo C , insieme ad, Ucraina e Macedonia del Nord.Il ct della Macedonia del Nord, Igor Angelovski, ha diramato la lista dei 26 convocati per Euro 2020. I giallorossi sono inseriti nel Gruppo.C con Olanda, Austria e Ucraina. Macedonia del Nord: quali ...Domenica prossima il campionato vinto dall'Inter con 4 match di anticipo troverà la sua conclusione, e poco dopo inizierà l'Europeo ...