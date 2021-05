Oggi è Un Altro Giorno | Patrizia De Blanck vendicatrice dei gay | «Come rispondere agli omofobi? A mazzate Se c’è qualcuno che vi insulta | chiamatemi e arrivo con l’ombrello»

Atalanta_BC : Speciale #Atalanta su @Gazzetta_it ?? ?? Contiene interviste al Presidente Antonio #Percassi, a Remo #Freuler, al d… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - __aaury__ : RT @baldonorris_: Carlos oggi sono sensibile mi metto a piangere se fai un altro fucsia - Francesca261220 : RT @Serena01406531: Nooooooo!!! Questa era una immagine che non volevo vedere proprio oggi. Non possiamo fare altro che salvarla ragazzi!!… - Serena01406531 : Nooooooo!!! Questa era una immagine che non volevo vedere proprio oggi. Non possiamo fare altro che salvarla ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Altro

... nel corso di un briefing con i giornalisti andato in scena quest', giovedì 20 maggio 2021. ...anche in questa specifica circostanza come la guerra contro la pandemia possa considerarsi tutt'...... e non c'è da stupirsi se ancoraè ben lontana dall'essere risolta. Non ci si può stupire ... e l'avvio di una politica di chiusure e restrizioni in chiave anti - contagio, non hanno fatto...Il messicano Sergio Perez con la Red Bull è stato il più veloce nelle prime prove libere del gran premio di F1 di Montecarlo, in programma domenica sul circuito cittadino del Principato di Monaco. All ...I soldi ci sono. L’Inter sta per chiudere il finanziamento da 275 milioni con il fondo statunitense Oaktree. Un prestito secco, da ripagare nei prossimi tre anni, che nell’immediato mette in sicurezza ...