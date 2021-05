Offerte maggio: migliori smartphone a meno di 500 euro (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo una breve rassegna sulle Offerte di maggio per i viaggi last minute torniamo a occuparci di smartphone e vediamo un breve elenco con i migliori sotto i 500 euro. Google Pixel 4A Iniziamo dal più conveniente di queste Offerte di maggio dal momento che lo smartphone Google Pixel 4A si trova anche a 358 euro. Alcune caratteristiche: lo schermo è da 5,8 pollici e di tipo OLED, la scocca esterna è di plastica, ed è abbastanza robusta. La durata della batteria è di circa una giornata, se non se ne fa un uso intenso inoltre la batteria adattiva impara a riconoscere le tue app preferite e riduce l’alimentazione per quelle che usi di meno. Samsung Galaxy A52 5G Continuiamo con ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo una breve rassegna sullediper i viaggi last minute torniamo a occuparci die vediamo un breve elenco con isotto i 500. Google Pixel 4A Iniziamo dal più conveniente di questedidal momento che loGoogle Pixel 4A si trova anche a 358. Alcune caratteristiche: lo schermo è da 5,8 pollici e di tipo OLED, la scocca esterna è di plastica, ed è abbastanza robusta. La durata della batteria è di circa una giornata, se non se ne fa un uso intenso inoltre la batteria adattiva impara a riconoscere le tue app preferite e riduce l’alimentazione per quelle che usi di. Samsung Galaxy A52 5G Continuiamo con ...

