Oatly | debutto positivo a Wall Street | +30% rispetto al prezzo di IPO

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –, società alimentare svedese specializzata in bevande a base di latte d’avena, ha registrato un. Le azioni della società scambiano sopra quota 22 dollari al Nasdaq nel giorno della loro quotazione, evidenziando un balzo del 30%aldi IPO fissato a 17 dollari per azione. La società e i suoi investitori hanno venduto più di 84 milioni di azioni di deposito americane nel processo di collocamento, raccogliendo più di 1,4 miliardi di dollari e ottenendo una valutazione di circa 10 miliardi di dollari. Col il rialzo che sta registrando attualmente, il market cap disarebbe superiore ai 13 miliardi di dollari.ha riportato una perdita netta di 60 milioni di dollari ...

Teleborsa

