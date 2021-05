Nuovo hub vaccinale a “casa” Udinese (Di venerdì 21 maggio 2021) Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, la presidente dei Confindustria Udine, Anna MAreschi Danieli e il direttore generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino all’inaugurazione del Nuovo hub vaccinale allestito alla Dacia Arena di Udine.“Allestire un hub vaccinale grazie alla collaborazione tra Servizio sanitario, Confindustria e Udinese Calcio oltre a essere un altro passo avanti per sconfiggere la pandemia è un’iniziativa dall’alto valore simbolico. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo abbiamo combattuto una battaglia durissima contro un nemico inizialmente sconosciuto, ma ora ci troviamo di fronte a quello che pare essere l’ultimo miglio di questa sfida. L’auspicio è che ... Leggi su udine20 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, la presidente dei Confindustria Udine, Anna MAreschi Danieli e il direttore generale dell’Calcio Franco Collavino all’inaugurazione delhuballestito alla Dacia Arena di Udine.“Allestire un hubgrazie alla collaborazione tra Servizio sanitario, Confindustria eCalcio oltre a essere un altro passo avanti per sconfiggere la pandemia è un’iniziativa dall’alto valore simbolico. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo abbiamo combattuto una battaglia durissima contro un nemico inizialmente sconosciuto, ma ora ci troviamo di fronte a quello che pare essere l’ultimo miglio di questa sfida. L’auspicio è che ...

rc_hub_ : ernia è il nuovo central cee - _fragolina88 : @_ilovedelpo ?????????? il nostro nuovo compagno hub hur chat - moriggi : RT @NoATutto: SIAMO IN MANO A DEGLI ASSASSINI CON IMMUNITA' Ore 12.13 - Nuova errore somministrazione in Toscana,4 dosi invece di 1 Un nuov… - elena_giffoni : Gedi: da lunedì online Italian Tech, nuovo hub tecnologie - Piemonte - - horottoilvetro : Vaccini, nuovo hub a San Lazzaro. Bordon: 'Se serve faremo open day per fasce più giovani' -