Nuovi ristori nel dl Sostegni bis: come funziona il meccanismo? Il punto (Di giovedì 20 maggio 2021) La notizia delle ultime ore è che il Governo Draghi ha ottenuto alla Camera, con 473 voti a favore e 49 contrari, la fiducia sul primo decreto Sostegni. Questo provvedimento sarà convertito in legge entro venerdì. Nelle stesse ore, la fase di limatura del Sostegni bis, ossia la nuova manovra finanziaria in deficit per un valore di 40 miliardi di euro, che dovrebbe ricevere l’ok proprio oggi in consiglio dei Ministri. Il Premier è peraltro atteso per una conferenza stampa nel pomeriggio del 20 maggio, avente come tema principale i contenuti del Sostegni bis, già ri-denominato ‘Decreto Imprese, Lavoro e Professioni’. come ribadito più volte, finalità primaria è quella di concedere un pacchetto di misure, contributi a fondo perduto e interventi ad hoc per le attività danneggiate ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 20 maggio 2021) La notizia delle ultime ore è che il Governo Draghi ha ottenuto alla Camera, con 473 voti a favore e 49 contrari, la fiducia sul primo decreto. Questo provvedimento sarà convertito in legge entro venerdì. Nelle stesse ore, la fase di limatura delbis, ossia la nuova manovra finanziaria in deficit per un valore di 40 miliardi di euro, che dovrebbe ricevere l’ok proprio oggi in consiglio dei Ministri. Il Premier è peraltro atteso per una conferenza stampa nel pomeriggio del 20 maggio, aventetema principale i contenuti delbis, già ri-denominato ‘Decreto Imprese, Lavoro e Professioni’.ribadito più volte, finalità primaria è quella di concedere un pacchetto di misure, contributi a fondo perduto e interventi ad hoc per le attività danneggiate ...

