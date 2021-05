Nuoto | Europei Budapest 2021 | Quadarella in finale nei 1500 sl | bene Panziera e Ceccon

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 maggio 2021) La quarta giornata aglididisi apre con la qualificazione alladeistile libero femminili della campionessa in carica, Simona. L’azzurra, già oro negli 800 sl in questa rassegna continentale, chiude con il primo crono assoluto in 16’05”60. Inanche Martina Rita Caramignoli con il settimo tempo (16’20”31). Strappa il pass per la seminei 100 dorso femminili anche Margherita, che chiude con il quarto crono delle batterie in 59”94. Eliminate Silvia Scalia (seconda riserva) e Carlotta Zofkova.anche Thomas, terzo tempo assoluto nei 50 farfalla maschili in 23”39. Nella stessa gara si qualifica per il ...