Nuoto | Europei Budapest 2021 | il medagliere

Tutto pronto per gli Europei di nuoto di Budapest. Una rassegna continentale attesissima che metterà di fronte i più forti atleti del vecchio continente pronti a darsi battaglia per le medaglie e, perché no, per ottenere qualche record. Le discipline interessate sono tutte quelle del mondo acquatico, dunque nuoto in vasca, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato e tuffi, andiamo dunque a scoprire qual è il medagliere costantemente aggiornato al termine di ogni finale.

MEDAGLIERE PER NAZIONE
Oro Argento Bronzo
RUSSIA 16-5-8
ITALIA 6-4-11
UCRAINA 6-4-2
GERMANIA 5-2-4
GRAN BRETAGNA 4-8-2
OLANDA 4-2-1
FRANCIA

Carlotta Gilli non smette mai di stupire. L'atleta paralimpica di Moncalieri ha già conquistato tre medaglie d'oro, condite da un record del mondo ai campionatidi Funchal, in Portogallo. Carlotta ha vinto l'oro nei 100m farfalla, nei 100m stile libero e nei 100m dorso, dove ha chiuso con 1'05"56, nuovo record del mondo per la categoria S13 (...Una pioggia di medaglie per l'Italnuoto contraddistingue la terza giornata degli. È mancata la ciliegina, ovvero l'oro, ma la spedizione azzurra ieri l'ha fatta da padrone in virtù dei sette podi ottenuti. Ad inaugurare la giornata memorabile è stata la doppietta sul podio ...Carlotta Gilli non smette mai di stupire. L’atleta paralimpica di Moncalieri ha già conquistato tre medaglie d’oro, condite da un record del mondo ai campionati europei di Funchal, in Portogallo. Carl ...Grosseto, 20 maggio 2021 - Undicesimo posto assoluto, seconda tra le nate nel 2005 e miglior italiana tra le esordienti. E’ stato un battesimo internazionale di grande soddisfazione, quello che Zoe Or ...