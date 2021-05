Nuoto | Europei | bronzo per gli azzurri nella 4×100 mista mista

Advertising

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : RAZZETTI DI BRONZO ?????? Il classe 1999 ligure strappa il terzo posto nei 200 misti: super Italia a Budapest ??????… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Infinita Federica Pellegrini ?????? #EuropeiNuoto | #Budapest2021 | #Pellegrini - m_dazzi : RT @Agenzia_Ansa: Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest. L'oro… -

Federica Pellegrini è ancora una volta sul podio; questa volta aglididi Budapest : medaglia d'argento nei 200 metri libero per lei. Il capitano azzurro ha battuto in finale Andrea Murez (Israele), Valentine Dumont (Belgio), Charlotte Bonnet (Francia), ...L'azzurra sul podio a Budapest, battuta per soli 2 centesimi dalla ceca Seemanova Federica Pellegrini conquista la medaglia d'argento nei 200 stile libero ai campionatidia Budapest. Nella vasca della Duna Arena la divina delitaliano tocca con il tempo di 1'56"29 arrendendosi per soli due centesimi alla ceca Barbora Seemanova (1'56"27). Bronzo ...Budapest, 20 mag.(Adnkronos) - L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella 4X100 mista mista agli Europei di nuoto in corso alla Duna Arena Budapest. Il quartetto azzurro composto da Margherita Panz ...Va in archivio una nuova giornata degli Europei 2021 di nuoto in corsia a Budapest (Ungheria). La Nazionale italiana ancora protagonista con tre medaglie conquistate quest'oggi. Si parte da lei, Feder ...