Nuoto | Europei 2021 | altra medaglia | Alberto Razzetti bronzo nei 200 misti

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’Italia ha unsta di livello internazionale. Lo riconfermacon il terzo posto nella gara dei 200deglidia Budapest; la vittoria va allo spagnolo Hugo Gonzalez de Oliveira in 1’56’’76’’, che batte lo svizzero Jeremy Desplanches (1’56’’95), il nuotatore ligure si è difeso ottimamente con il tempo di 1’57’’25, a poco più di un decimo dal suo record italiano.parte in corsia 5, riuscendo a tenere un ottimo tempismo a rana chiudendo terzo a 22 centesimi. L’azzurro perde parecchio a dorso, il suo punto debole, chiudendo ultimo a metà gara, ma nella rana è davvero scatenato, riuscendo a recuperare il gap in maniera repentina e giocandosi le sue chance negli ultimi 50 metri a stile libero: Gonzales De ...

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Corriere : ?? Grandissima Fede! - radioaldebaran : Super Razzetti, medaglia di bronzo agli Europei di nuoto - #SestriLevante #Sport - - OA_Sport : Alberto Razzetti è terzo nella finale dei 200 misti negli Europei 2021 di Budapest -

Avrebbe dovuto cimentarsi solo nelle staffette, perché questidovevano essere solo una tappa di passaggio per l'Olimpiade di Tokyo. Ma erano tutti pronti a scommettere che, dopo aver ...L'azzurra ha mancato per un soffio l'oro nella finale dei 'suoi' 200 metri stile libero aglidi Budapest. A conquistare l'oro per due soli centesimi la ceca Barbora Seemanova (1'56'27), bronzo alla britannica Anderson. 'Sono comunque molto soddisfatta di come ho gestito la gara - ha ...Alberto Razzetti conquista la medaglia di bronzo nei 200 misti agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Budapest, oro allo spagnolo De Oliveira Prima Federica Pellegrini e poi Alberto Razzetti, ..."Mamma, sono ancora viva!". Ha esordito così Federica Pellegrini, al microfono di Rai2, dopo l'argento vinto nei 200 sl agli Europei di nuoto di Budapest. (ANSA) ...