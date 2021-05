Nuoto | Europei 2021 Alberto Razzetti | “Essere sul podio è un vero sogno Dorso? Ci sto lavorando”

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una grande gara per. Il nuotatore ligure conquista l’ennesima medaglia per l’Italia nella finale dei 200 misti deglidi Budapestcon una grande prova, confermandosi come una possibile variabile in vista delle prossime Olimpiadi. Il suo terzo posto dietro lo spagnolo Hugo Gonzalez de Oliveira e lo svizzero Jeremy Desplanches, campione europeo a Glasgow nel 2018, conferma la bontà dei progressi dell’azzurro, andato a 12 centesimi dal ritoccare il suo record italiano. Ai microfoni di Rai Sport non ha esitato a rendere nota la sua felicità: “Sono contentissimo, prima di venire quisulera une proprio, sono riuscito a realizzarlo. Riuscirci al primo tentativo è stato ...