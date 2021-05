Novena a Maria Ausiliatrice per chiedere una grazia – Sesto giorno

Advertising

TempoPreghiera : Sesto giorno - TempoPreghiera : Quarto giorno - oratorioagnelli : 5° giorno della novena a Maria Ausiliatrice! - KattInForma : Novena a Maria Ausiliatrice per chiedere una grazia – Quinto giorno - MorganilRamingo : 5°giorno: Novena a Maria Ausiliatrice ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Maria

La Luce di Maria

...diSS. dell'Altomare si sta preparando in questi giorni per l'appuntamento della Festa in programma fra cinque giorni con diversi momenti liturgici come il Rosario, la S. Messa e la. ...di Pentecoste "La Sapienza viene dall'alto": ogni giorno dal 14 al 22 maggio alle 12.33 l'... Dalla Basilica diAusiliatrice, casa madre dei salesiani dove si venerano le spoglie mortali di ...Preghiamo questa grande santa, nota per aver concesso grazie in situazioni davvero impensabili da risolvere umanamente.Tra qualche giorno sarà festa in onore della Patrona della città Santa Maria Salome ed il Vescovo ha aperto la novena con un pontificale. Niente festeggiamenti civili ma solo religiosi scrupolosamente ...