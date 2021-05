Norvasc | ecco indicazioni | posologia | effetti collaterali e uso in gravidanza dell’Amlodipina

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tutto quello che è opportuno sapere sul, farmaco a base di Amlodipina utilizzato per il trattamento dell’ipertensione e dell’angina. Ilè un è dei farmaci più utilizzati al mondo. Esso contiene il principio attivoe appartiene ad un gruppo di medicinali utilizzati per il trattamento dell’ipertensione o di un tipo di dolore toracico detto angina (inclusa una rara forma chiamata angina di Prinzmetal o variante). Nei pazienti ipertesi questo farmaco agisce facendo rilassare i vasi sanguigni in modo che il sangue possa defluire più facilmente. Nei pazienti con angina, migliora l’apporto sanguigno al muscolo cardiaco che riceve più ossigeno e in tal modo previene il dolore toracico. Questo farmaco non determina un sollievo immediato dal dolore toracico dovuto ...