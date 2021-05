Norina Matuozzo uccisa dal marito davanti ai figli: il caso in tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Amore criminale: la terribile storia di Norina Matuozzo uccisa dal marito davanti ai figli. Un altra terribile storia, un altro terribile femminicidio. Norina MatuozzoGiovedì 20 maggio ore 21,20 Rai3, torna Amore criminale. Ritorna raccontando un’altra storia di violenza inaudita, cieca, folle. Parlare di femminicidi è ormai diventato quasi abituale, dato che quasi ogni giorno si registra la morte di una donna causata dalle violenze subite dal marito o ex, dal compagno o ex. Nel terribile periodo della pandemia, le violenze nei confronti delle donne sono aumentate in misura esponenziale, quasi come i contagi. Ti potrebbe interessare >>> Amore Criminale, la storia di Giordana uccisa con 48 ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021) Amore criminale: la terribile storia didalai. Un altra terribile storia, un altro terribile femminicidio.Giovedì 20 maggio ore 21,20 Rai3, torna Amore criminale. Ritorna raccontando un’altra storia di violenza inaudita, cieca, folle. Parlare di femminicidi è ormai diventato quasi abituale, dato che quasi ogni giorno si registra la morte di una donna causata dalle violenze subite dalo ex, dal compagno o ex. Nel terribile periodo della pandemia, le violenze nei confronti delle donne sono aumentate in misura esponenziale, quasi come i contagi. Ti potrebbe interessare >>> Amore Criminale, la storia di Giordanacon 48 ...

