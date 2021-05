Norimberga 2 – Scienza e class action Vol 1

Leggi su butac

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il nome a tanti di voi non dirà molto, ma l’avvocato Reiner Fuellmich è uno dei tanti soggetti che in quest’anno e mezzo di pandemia è stato protagonista di articoli e interviste sui siti di “controinformazione” italiana. A ottobre 2020, ad esempio, ByoBlu si occupava di tradurre uno dei suoi video: DURISSIMA DENUNCIA DI UN AVVOCATO TEDESCO: L’INFODEMIA SUL COVID? “È UNA TRUFFA, IL PIÙ GRANDE CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ” – R. FUELLMICH Poi per un po’ dalle nostre parti non lo si è citato, per poi tornare alla carica alla grande ad aprile, con altri video e altri articoli tradotti in italiano. Anche ora si parla di crimine contro l’umanità e di una causa, che viene definita2. A parte che il paragone connon sta in piedi e qui su BUTAC ne abbiamo già parlato in precedenza, vorrei che mi accompagnaste un secondo a vedere cosa dicono i ...