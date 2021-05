Non riesce a trovare lavoro a causa del suo volto sfigurato dalla malattia: l’appello di Giovanna (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Giovanna Mauriello è una ragazza di 29 anni appartenente alla categoria protetta, essendo affetta da neurofibromatosi acuta, che non riesce a trovare lavoro. Giovanna ha raccontato a ‘La Radiazza’ la sua odissea per trovare un occupazione. La ragazza ha studiato per diventare Graphic Designer in Digital Marketing, ma è pronta a fare qualsiasi lavoro pur di non vivere solo di una pensione di 297 euro di cui beneficia in quanto “persona della categoria fascia protetta”. Giovanna ha lanciato un appello rivolgendosi al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed intervenendo in diretta telefonica a La Radiazza: “Io percepisco una pensione di 297 euro, una cifra che non mi consisterebbe di andare a vivere per conto mio. Nonostante i miei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Giovanna Mauriello è una ragazza di 29 anni appartenente alla categoria protetta, essendo affetta da neurofibromatosi acuta, che non. Giovanna ha raccontato a ‘La Radiazza’ la sua odissea perun occupazione. La ragazza ha studiato per diventare Graphic Designer in Digital Marketing, ma è pronta a fare qualsiasipur di non vivere solo di una pensione di 297 euro di cui beneficia in quanto “persona della categoria fascia protetta”. Giovanna ha lanciato un appello rivolgendosi al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed intervenendo in diretta telefonica a La Radiazza: “Io percepisco una pensione di 297 euro, una cifra che non mi consisterebbe di andare a vivere per conto mio. Nonostante i miei ...

