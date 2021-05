Niki Lauda - Le immagini più belle della sua carriera - FOTO GALLERY (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel 2019 Niki Lauda ci ha lasciati all'età di 70 anni dopo aver scritto pagine e pagine di storia della Formula 1. Prima alla guida delle monoposto e poi dal muretto dei box. Il tre volte campione del mondo ha lasciato un segno, tanto nella massima serie quanto nella vita di molti appassionati. A due anni dalla sua scomparsa ripercorriamo i momenti più belli della sua carriera nella galleria d'immagini qui sopra. Gli inizi. Era il 22 febbraio del 1949 quando a Vienna nacque Andreas Nikolaus Lauda, Niki come tutti l'hanno sempre affettuosamente chiamato. La sua passione per i motori e le corse emerse fin dalla più tenera età nonostante fosse disapprovata dalla sua famiglia. Nel 1968, a 19 anni, abbandonò gli studi, chiese un prestito ad alcune banche e ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel 2019ci ha lasciati all'età di 70 anni dopo aver scritto pagine e pagine di storiaFormula 1. Prima alla guida delle monoposto e poi dal muretto dei box. Il tre volte campione del mondo ha lasciato un segno, tanto nella massima serie quanto nella vita di molti appassionati. A due anni dalla sua scomparsa ripercorriamo i momenti più bellisuanella galleria d'qui sopra. Gli inizi. Era il 22 febbraio del 1949 quando a Vienna nacque Andreas Nikolauscome tutti l'hanno sempre affettuosamente chiamato. La sua passione per i motori e le corse emerse fin dalla più tenera età nonostante fosse disapprovata dalla sua famiglia. Nel 1968, a 19 anni, abbandonò gli studi, chiese un prestito ad alcune banche e ...

