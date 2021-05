Nigeria Media | Shekau | leader di Boko Haram | ucciso in scontro armato

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #BokoHaram Secondo media locali, #AbubakarShekaku si sarebbe fatto esplodere… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria Media

AGI - Agenzia Italia

... per cui la spesa militare rispetto al PIL ha raggiunto unaglobale del 2,4%. Un incremento ...4% (18,5 miliardi), in particolare presso Ciad (+31%), Mali (+22%), Mauritania (+23%) e(+29%)......dei vertici del colosso petrolifero nell'ambito del processo per presunte tangenti Eni -, ... Dopo le sue dichiarazioni, il caso è scoppiato su tutti iL’organizzazione umanitaria struttura progetti di assistenza sanitaria all’interno di Covax, l’iniziativa per la distribuzione equa dei vaccini in tutto il mondo, mettendo a disposizione staff e team ...Secondo i media locali, Abubakar Shekaku si sarebbe fatto esplodere per non essere catturato da un gruppo jihadista avversario nelle foreste del Nord della Nigeria. Non ci sono conferme. Già in passat ...