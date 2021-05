Niente sanzioni Usa sul gasdotto, il Cremlino apprezza (Di giovedì 20 maggio 2021) Un incontro costruttivo, durato più del previsto. Così il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sul colloquio di mercoledì con la controparte statunitense, Antony Blinken, a margine di una ministeriale del Consiglio artico a Reykjavik. Nel primo faccia a faccia tra i capi della diplomazia dei due Paesi dall’insediamento di Joe Biden, le parti hanno ribadito la volontà di trovare un punto di incontro nei rapporti bilaterali, ferme restando le profonde divergenze che tradizionalmente caratterizzano le interazioni tra Mosca e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 maggio 2021) Un incontro costruttivo, durato più del previsto. Così il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sul colloquio di mercoledì con la controparte statunitense, Antony Blinken, a margine di una ministeriale del Consiglio artico a Reykjavik. Nel primo faccia a faccia tra i capi della diplomazia dei due Paesi dall’insediamento di Joe Biden, le parti hanno ribadito la volontà di trovare un punto di incontro nei rapporti bilaterali, ferme restando le profonde divergenze che tradizionalmente caratterizzano le interazioni tra Mosca e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

DanielaColi2 : Questo @GabrieleCarrer non ha capito che il parlamento EU ha bloccato il CAI finché la Cina non revoca le sanzioni… - EB31 : RT @francofontana43: Che abbiamo fatto di male per meritarci un ambasciatore nazista? Niente sanzioni per il console fascio-rock #vattani h… - ilpiotr : RT @ansaeuropa: Gli eurodeputati non prenderanno in considerazione alcun colloquio sulla ratifica dell'accordo #Ue-#Cina finché non saranno… - maurimol79 : RT @ansaeuropa: Gli eurodeputati non prenderanno in considerazione alcun colloquio sulla ratifica dell'accordo #Ue-#Cina finché non saranno… - ansaeuropa : Gli eurodeputati non prenderanno in considerazione alcun colloquio sulla ratifica dell'accordo #Ue-#Cina finché non… -