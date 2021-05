New York Times: c’è la FIFA dietro il progetto Superlega (Di giovedì 20 maggio 2021) Tra i documenti parte del contratto costitutivo della tanto discussa Superlega c’è un riferimento a una condizione “necessaria” per lo sviluppo del nuovo progetto che avrebbe coinvolto anche Milan, Inter e Juventus. Lo riporta il New York Times in un lungo articolo, spiegando che nelle pagine dell’accordo si evidenzia la necessità di un’intesa con la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) Tra i documenti parte del contratto costitutivo della tanto discussac’è un riferimento a una condizione “necessaria” per lo sviluppo del nuovoche avrebbe coinvolto anche Milan, Inter e Juventus. Lo riporta il Newin un lungo articolo, spiegando che nelle pagine dell’accordo si evidenzia la necessità di un’intesa con la L'articolo

Advertising

RaiCultura : Un raro filmato del 1959 che documenta uno storico incontro: Marilyn Monroe e Anna Magnani si stringono la mano all… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, New York riapre: cadono restrizioni e via mascherine #NewYork - sbonaccini : A New York il ristorante italiano “Rezdora” ha vinto la sua prima stella Michelin. Il titolare, l’italiano Stefano… - paolovarsi1 : Apple consegna i dati degli utenti cinesi al regime. E censura le app per Pechino - OnceUponATeddy : @mariaco88414922 @DanielaG3000 @81_solly @moonylvpin_ A un certo punto nelle anticipazioni dice che lui sta per par… -