Nelle scuole polacche si insegnerà che l’Unione Europea “è un’entità illegale”: l’annuncio del ministro (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli alunni delle scuole polacche riceveranno come insegnamento che l’Unione Europea è “un’entità illegale”. Ad affermarlo è il ministro dell’Istruzione polacco, Przemys?aw Czarnek, che ritiene opportuno che i corsi di storia si concentrino maggiormente sull’insegnamento “dell’orgoglio nel passato della Polonia” piuttosto che su quella che senza mezzi termini definisce “vergogna”. LEGGI ANCHE => Ungheria, Polonia e il pericoloso veto sul bilancio: come stanno le cose? Facciamo chiarezza Intervistato da Radio Wroclaw, Czarnek ha risposto in merito ad alcune domande sul nuovo programma del governo “Polish Deal”, presentato lo scorso sabato. Oltre a rafforzare la spesa sociale e introdurre un sistema fiscale più progressivo, il piano contiene anche ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli alunni dellericeveranno come insegnamento cheè “”. Ad affermarlo è ildell’Istruzione polacco, Przemys?aw Czarnek, che ritiene opportuno che i corsi di storia si concentrino maggiormente sull’insegnamento “dell’orgoglio nel passato della Polonia” piuttosto che su quella che senza mezzi termini definisce “vergogna”. LEGGI ANCHE => Ungheria, Polonia e il pericoloso veto sul bilancio: come stanno le cose? Facciamo chiarezza Intervistato da Radio Wroclaw, Czarnek ha risposto in merito ad alcune domande sul nuovo programma del governo “Polish Deal”, presentato lo scorso sabato. Oltre a rafforzare la spesa sociale e introdurre un sistema fiscale più progressivo, il piano contiene anche ...

