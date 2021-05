Nel mondo 55 milioni di sfollati nel 2020: numeri senza precedenti (Di giovedì 20 maggio 2021) “numeri insolitamente alti”: così Alexandra Bilak, direttrice dell’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) commenta le cifre dell’ultimo bilancio delle opng Internal Displacement Monitoring Centre e Norwegian Refugee Council pubblicato oggi. Si parla di sfollati e i numeri toccano picchi mai raggiunti: nel 2020, 40,5 miliondi persone nel mondo sono state costrette a spostarsi all’interno dei propri Paesi a causa di conflitti e disastri naturali. L’anno scorso, sottolinea il rapporto, 30,7 milioni di persone hanno lasciato le proprie case a causa di disastri naturali e altre 9,8 milioni a causa di conflitti e violenze. L’aumento degli sfollati interni è stato “senza precedenti”: il numero è ora più del doppio dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) “insolitamente alti”: così Alexandra Bilak, direttrice dell’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) commenta le cifre dell’ultimo bilancio delle opng Internal Displacement Monitoring Centre e Norwegian Refugee Council pubblicato oggi. Si parla die itoccano picchi mai raggiunti: nel, 40,5 miliondi persone nelsono state costrette a spostarsi all’interno dei propri Paesi a causa di conflitti e disastri naturali. L’anno scorso, sottolinea il rapporto, 30,7di persone hanno lasciato le proprie case a causa di disastri naturali e altre 9,8a causa di conflitti e violenze. L’aumento degliinterni è stato “”: il numero è ora più del doppio dei ...

