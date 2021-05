(Di venerdì 21 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Indimostrata la sindrome della madre malevola: per la Cassazione va quindiilalperché la PAS non ha uncerto.

gloriaparveth : RT @Noviolenzadonne: Il padre chiede #affido superesclusivo ma accusa la madre (che chiede affido condiviso) dell'inesistente sindrome #PAS… - Noviolenzadonne : Il padre chiede #affido superesclusivo ma accusa la madre (che chiede affido condiviso) dell'inesistente sindrome… - MisterLex_it : Super affido al padre non può basarsi esclusivamente su una diagnosi di sindrome dell’alienazione parentale #PAS Lo… - StudioAvvConte : Negato il super affido al padre: la #Pas non ha fondamento scientifico. - NobiliAVVOCATI : Affido super esclusivo al padreIndimostrata la 'sindrome della madre malevola'Super affido al padre negato: la PAS… -

