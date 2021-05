Necromunda | Hired Gun | video ci mostra il rapporto tra il protagonista e il suo cane – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il nuovo trailer diGun ciildi amicizia tra ile il suo, che suscita simpatia solo a guardarlo.. Focus Home Interactive ha pubblicato un nuovo trailer dello sparatutto in prima personaGun, perrci lo splendidotra ile il suo. Oltre all’amico quadrupede, il filmato è anche pieno di esplosive sequenze di gioco. Se vi incuriosisce, guardatelo. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:Gun, l’entusiasmante e frenetico sparatutto in prima persona sviluppato dal Streum On Studio, ti dà il benvenuto nella nefanda … ...

Gun , l'entusiasmante e frenetico sparatutto in prima persona sviluppato dal Streum On Studio , ti dà il benvenuto nella nefanda città di, un luogo selvaggio dove tutto è ...Uscirà il primo giugno, per PS5 , Xbox Series X - S , PS4 , Xbox One e PC ,Gun , FPS ambientato nell'universo di Warhammer 40,000 ; Focus Home Interactive sta approfittando dell'approssimarsi della data per rilasciare diversi contenuti video relativi al ...Necromunda Hired Gun torna a mostrarsi nel nuovo trailer Friends Forever, in cui possiamo avere un assaggio del gameplay del titolo.Il nuovo trailer di Necromunda: Hired Gun ci mostra il rapporto di amicizia tra il protagonista e il suo cane, che suscita simpatia solo a guardarlo.. Focus Home Interactive ha pubblicato un nuovo ...