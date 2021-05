Nba | LeBron James accecato piazza la tripla sulla sirena | la prodezza vale la vittoria contro Golden State – Il video

(Di giovedì 20 maggio 2021) «from the downtown!», urla il telecronista., sempre lui. A 4 giorni dal rientro sul parquet dopo l’infortunio The Kid from Ohio è tornato a essere subito decisivo. Nell’ultimo confronto in Nba tra i suoi Lakers e idi Stephen Curry, infatti,ha disputato una partita eccellente segnando il match-point allo scadere grazie a una. A pochi secondi dalla fine del match il numero 23 hato unaben oltre il limite di tiro dei 6,5 metri, vedendo male dopo che un avversario, Draymond Greene, lo avevacon la mano in un contrasto di gioco. «Dopo il dito di Draymond nel mio occhio vedevo letteralmente tre ferri del canestro: ho solo tirato a quello di mezzo», ha ...

Il re della Nba è tornato. Nel secondo turno dei play in infatti i Los Angeles Lakers trascinati da un grande Lebron James si sono scrollati di dosso la paura di una clamorosa eliminazione dalla fase finale del ...