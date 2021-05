NBA 2021, Play-in: i Lakers conquistano i playoff, Golden State e Memphis si giocheranno l’ottavo posto (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella notte di oggi si sono disputate due partite valevoli per i Play-in dell’NBA 2020-2021. In campo le formazioni ancora in corsa per un posto Playoff nella Western Conference e le prime due sentenze dicono che i Los Angeles Lakers vanno ai Playoff dove sfideranno i Phoenix Suns, mentre i San Antonio Spurs sono stati eliminati. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vincono in rimonta i Los Angeles Lakers e strappano, a fatica, il biglietto per i Playoff. Sprecano, invece, un’occasione d’oro i Golden State Warriors, che guidano il match per tre periodi, ma cedono proprio sul più bello dopo aver toccato anche il +13 a inizio ripresa. Vince LeBron James, dunque, e perde Steph Curry, con questi autore di ben 37 punti, ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella notte di oggi si sono disputate due partite valevoli per i-in dell’NBA 2020-. In campo le formazioni ancora in corsa per unoff nella Western Conference e le prime due sentenze dicono che i Los Angelesvanno aioff dove sfideranno i Phoenix Suns, mentre i San Antonio Spurs sono stati eliminati. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vincono in rimonta i Los Angelese strappano, a fatica, il biglietto per ioff. Sprecano, invece, un’occasione d’oro iWarriors, che guidano il match per tre periodi, ma cedono proprio sul più bello dopo aver toccato anche il +13 a inizio ripresa. Vince LeBron James, dunque, e perde Steph Curry, con questi autore di ben 37 punti, ...

