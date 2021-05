Nazionale, si cambia Crowley è il nuovo ct (Di giovedì 20 maggio 2021) Il rugby azzurro riparte da Kieran Crowley, 59 anni, vecchia gloria degli All Blacks. L'ex campione neozelandese è infatti il nuovo tecnico della Nazionale azzurra. Il suo arrivo sulla panchina dell'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il rugby azzurro riparte da Kieran, 59 anni, vecchia gloria degli All Blacks. L'ex campione neozelandese è infatti iltecnico dellaazzurra. Il suo arrivo sulla panchina dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale cambia Gardini: 'Il confronto aiuta a crescere. A Tokyo per vincere l'oro' Andrea mi ha permesso di fare il suo assistente prima con la Nazionale italiana e poi con quella ... Provare, sperimentare, trovare nuove chiavi: la pallavolo cambia continuamente' Com'è cambiata oggi,...

Nazionale, si cambia Crowley è il nuovo ct Il rugby azzurro riparte da Kieran Crowley, 59 anni, vecchia gloria degli All Blacks. L'ex campione neozelandese è infatti il nuovo tecnico della Nazionale azzurra. Il suo arrivo sulla panchina dell'Italia è stato ufficializzato ieri dal presidente della federazione rugby Marzio Innocenti. Crowley subentra a Franco Smith, che diventa il nuovo ...

Pd, dirigenti pronti alle dimissioni I dirigenti nazionali e regionali irpini del Pd e molti segretari di circolo pronti alle dimissioni dopo l'alt al congresso provinciale arrivato martedì dal Nazareno. Altri militanti hanno minacciato ...

