Natalia Estrada, dal grande successo alla scomparsa dalla tv: ecco che fine ha fatto (Di giovedì 20 maggio 2021) Natalia Estrada ha cambiato vita: la celebre attrice ha lasciato il piccolo e grande schermo per dedicarsi a una nuova attività. La spagnola più seducente del piccolo schermo ha cambiato vita. Natalia Estrada, infatti, ha lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo dopo una rapida ascesa che l'ha portata nelle case degli italiani sino al 2006. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

