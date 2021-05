Natalia Aspesi | la giornalista italiana dalle mille risorse

(Di giovedì 20 maggio 2021), forse, non ha bisogno di presentazioni perché i suoi articoli e le sue parole parlano di lei. Si tratta di una delle giornaliste più autorevoli del panorama italiano, specializzata, inoltre, sulla critica cinematografica. Ma quell’occhio critico, lei, non lo impegna solo nei film e nelle pellicole cinematografiche, ma anche sulla realtà che la circonda, come dimostrano le sue recenti critiche al femminismo mainstream fatte da una signora di “altri tempi”. La sua visione colorita del mondo si riflette nei suoi libri, e nei i dettagli con cui parla delle cose. Perché lei sa, le conosce. Perché il suo occhio è agile e vigile. Lei èed è, probabilmente, una delle menti più prorompenti del panorama culturale italiano. Ignoranti i giornalisti? Se eravamo gente di cultura mica facevamo questo ...

La giornalista e scrittriceè stata la protagonista di una lunga intervista per l'Huffpost. All'età di 92 anni non è ancora pronta a fermarsi ed anzi è entrata di recente in polemica con il nuovo femminismo e con ...Il primo giorno che la chiamo,mi dice: 'Ma io sono una matta, perché vuol parlare con me?'. Il secondo giorno: 'Ho in tutto - mi faccia controllare l'orologio - due minuti: le bastano?'. Il terzo: 'Ha ragione, ieri ...Lo svantaggio della sinistra è che ogni volta deve farsi carico di tutto, ora pure di Roberto Angelini. E se non sapete chi è, forse siete anche un po' fortunati, ma solo perché significa che impiegat ...Natalia Aspesi commenta le "nuove" femministe e spiega gli effetti dopo le sue parole sulla morte della giovane Luana D'Orazio.