Nasce Nereo Rocco, “El Paron” del calcio italiano – 20 maggio 1912 – VIDEO (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 20 maggio 1912 Nasce Nereo Rocco, per tutti semplicemente “El Paron”: alla guida del Milan vinse tutto Burbero, eppure geniale. Rude, e al contempo vincente. Per certo genuino, un uomo pane e salame come pochi altri nella storia del calcio italiano. Nereo Rocco, per tutti semplicemente “El Paron“, è nato a Trieste il 20 maggio 1912 e ha scritto pagine indelebili del pallone nostrano. Da calciatore, con una carriera di primo livello, ma soprattutto da allenatore. Del Milan, in particolare, con cui ha vinto letteralmente tutto. Dopo le esperienze sulla panchina di Triestina prima e Padova poi, in rossonero tra il ’61 ed il ’63 conquista un campionato e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 20, per tutti semplicemente “El”: alla guida del Milan vinse tutto Burbero, eppure geniale. Rude, e al contempo vincente. Per certo genuino, un uomo pane e salame come pochi altri nella storia del, per tutti semplicemente “El“, è nato a Trieste il 20e ha scritto pagine indelebili del pallone nostrano. Da calciatore, con una carriera di primo livello, ma soprattutto da allenatore. Del Milan, in particolare, con cui ha vinto letteralmente tutto. Dopo le esperienze sulla panchina di Triestina prima e Padova poi, in rossonero tra il ’61 ed il ’63 conquista un campionato e ...

Advertising

la_rossonera : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday Il #20maggio 1912 nasce a Trieste uno dei monumenti del Milan e del milanismo: Nereo Rocco. 13 stagio… - leonzan75 : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday Il #20maggio 1912 nasce a Trieste uno dei monumenti del Milan e del milanismo: Nereo Rocco. 13 stagio… - tokrim : RT @IveserVenezia: 'Te jèri campion, no ti pol finir bidòn' Il 20 maggio 1912, a Trieste, nasce Nereo Rocco 'el paròn' - biancogiov : RT @IveserVenezia: 'Te jèri campion, no ti pol finir bidòn' Il 20 maggio 1912, a Trieste, nasce Nereo Rocco 'el paròn' - AndreaMarano11 : RT @IveserVenezia: 'Te jèri campion, no ti pol finir bidòn' Il 20 maggio 1912, a Trieste, nasce Nereo Rocco 'el paròn' -