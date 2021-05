Napoli, weekend di vaccini per tutti i maggiorenni: come prenotarsi (Di giovedì 20 maggio 2021) Asl Napoli 3 sud, sabato e domenica vaccini per tutti i maggiorenni: chi può e come prenotarsi sulla piattaforma della Regione Campania. Vaccino monodose Johnson & Johnson (Getty Images)Le Asl del napoletano fissano un nuovo open day per i vaccini. Questa volta tutti i maggiorenni potranno prenotarsi. Vediamo tutte le informazioni utili nel dettaglio: i cittadini dai 18 anni in poi, residenti nei 57 comuni dell’Asl Napoli 3 Sud, sabato 22 maggio e domenica 23 maggio potranno partecipare al “Janssen weekend Night & Day”. La vaccinazione anti Covid avverrà con il siero monodose Johnson&Johnson prodotto dalla Janssen. LEGGI ANCHE –> vaccini ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 maggio 2021) Asl3 sud, sabato e domenicaper: chi può esulla piattaforma della Regione Campania. Vaccino monodose Johnson & Johnson (Getty Images)Le Asl del napoletano fissano un nuovo open day per i. Questa voltapotranno. Vediamo tutte le informazioni utili nel dettaglio: i cittadini dai 18 anni in poi, residenti nei 57 comuni dell’Asl3 Sud, sabato 22 maggio e domenica 23 maggio potranno partecipare al “JanssenNight & Day”. La vaccinazione anti Covid avverrà con il siero monodose Johnson&Johnson prodotto dalla Janssen. LEGGI ANCHE –>...

