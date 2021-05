Napoli-Verona | concentrazione altissima | Koulibaly verso il recupero C’è un solo obiettivo

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 20 maggio 2021)è una partita da non sbagliare per gli uomini di Gennaro Gattuso, con una vittoria ilsi assicura la partecipazione alla Champions League. Dunque non servirà fare calcoli, se ilvince allo stadio Diego Armando Maradona parteciperà alla prossima Champions. Discorso chiuso. Lo sanno benissimo Insigne e compagni, che a Castel Volturno stanno preparando la partita nel migliore dei modi. Laal centro sportivo in provincia di Caserta, con i calciatori che sono pronti a dare tutto quello che hanno negli ultimi 90 minuti decisivi per chiudere al meglio la stagione. Gennaro Gattuso, nonostante le continue voci di addio, sta spronando come al solito la squadra, preparandola in maniera maniacale. Il tecnico calabrese lavora per raggiungere ...