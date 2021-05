Napoli, salta la seduta del Consiglio comunale: in aula solo 13 su 41 (Di giovedì 20 maggio 2021) Napoli, 20 Maggio 2021 - L'appuntamento era previsto per stamattina , ma la maggior parte dei consiglieri non si è presentata. Per questo motivo la seduta del Consiglio comunale di Napoli non c'è ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021), 20 Maggio 2021 - L'appuntamento era previsto per stamattina , ma la maggior parte dei consiglieri non si è presentata. Per questo motivo ladeldinon c'è ...

mattinodinapoli : Consiglio comunale di Napoli, la maggioranza è assente: salta la seduta - Sardanapalooo : @81_ugo Ma se gli salta il Real resta solo il Napoli. Non penso stia fermo per il terzo anno consecutivo - dariocurcio5 : #Napoli Manca il numero legale. Salta la seduta del Consiglio comunale convocata per oggi nella Sala dei Baroni al… - corrmezzogiorno : #Napoli Comune, salta seduta di consiglio Assenze nelle fila di maggioranza - bgianardo : @apuntobracco e noi chi prendiamo? uno come Ounas che salta l'uomo magari servirebbe (anche se probabilmente il Nap… -