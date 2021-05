Napoli, nuovo blitz anti-droga dei carabinieri: tre arresti (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuova operazione dei carabinieri a Napoli, con un nuovo blitz-antidroga. I militari hanno compiuto tre arresti tra Caivano ed il quartiere di Pianura. I militari in azione nel napoletano (Getty Images)Non si ferma il lavoro dei carabinieri a Napoli, con due nuovi blitz anti-droga a Caivano e nel quartiere di Pianura. Ancora una volta si è cercato di fermare il continuo traffico di stupefacenti nel capoluogo campano. La prima operazione è avvenuta nel Parco Verde di Caivano, una delle piazze di spaccio più famose in Campania. POTREBBE INTERESSARTI >>> Concorso Campania, ci sarà solamente la prova scritta: tutte le date Qui i militari hanno bloccato un ragazzo di 28 anni, ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuova operazione dei, con un. I militari hanno compiuto tretra Caivano ed il quartiere di Pianura. I militari in azione nel napoletano (Getty Images)Non si ferma il lavoro dei, con due nuovia Caivano e nel quartiere di Pianura. Ancora una volta si è cercato di fermare il continuo traffico di stupefacenti nel capoluogo campano. La prima operazione è avvenuta nel Parco Verde di Caivano, una delle piazze di spaccio più famose in Campania. POTREBBE INTERESSARTI >>> Concorso Campania, ci sarà solamente la prova scritta: tutte le date Qui i militari hanno bloccato un ragazzo di 28 anni, ...

Renato1753 : @ADeLaurentiis spero che domenica sera con una semplice dichiarazione facci fare ai vari giornalai una brutta figur… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LETTERA - Roberto Conte: 'De Laurentiis, ci regali un colpo da 'cinema' per il nuovo allenatore del Napoli' https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LETTERA - Roberto Conte: 'De Laurentiis, ci regali un colpo da 'cinema' per il nuovo allenatore del Napoli' https://… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA LETTERA - Roberto Conte: 'De Laurentiis, ci regali un colpo da 'cinema' per il nuovo allenatore del Napoli' https://… - apetrazzuolo : LA LETTERA - Roberto Conte: 'De Laurentiis, ci regali un colpo da 'cinema' per il nuovo allenatore del Napoli' -