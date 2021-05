Napoli | Maksimovic ha completato l’iter di visite post Covid Ancora differenziato per Koulibaly

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 20 maggio 2021) Seduta mattutina per ilal Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domenica allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra, come riportato dal sito ufficiale del club, si è allenata iniziando la sessione con una fase di torello e possesso palla a tema. Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto.ha svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo. Lavoro in palestra e campo per Ghoulam. Nikolahadi-19 presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Elpidio Pezzella. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.