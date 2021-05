Napoli, agguato al Centro Direzionale: si indaga sulla sparatoria (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina alle prime luci dell’alba si è verificato quello che sembra essere un vero e proprio agguato con tanto di sparatoria al Centro Direzionale, precisamente in piazza Salerno. È qui che sono stati esplosi alcuni colpi di pistola questa mattina all’indirizzo di alcune persone presenti in quel momento in strada. Sul posto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso senza però trovare chi era stato coinvolto nella sparatoria: secondo le prime rilevazioni sarebbero le persone ferite fuggite però subito dopo l’agguato. In questa fase delle indagini gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Tra queste, la possibilità che quanto accaduto possa essere collegato ai recenti episodi di camorra avvenuti nella zona ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina alle prime luci dell’alba si è verificato quello che sembra essere un vero e propriocon tanto dial, precisamente in piazza Salerno. È qui che sono stati esplosi alcuni colpi di pistola questa mattina all’indirizzo di alcune persone presenti in quel momento in strada. Sul posto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso senza però trovare chi era stato coinvolto nella: secondo le prime rilevazioni sarebbero le persone ferite fuggite però subito dopo l’. In questa fase delle indagini gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Tra queste, la possibilità che quanto accaduto possa essere collegato ai recenti episodi di camorra avvenuti nella zona ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, agguato al Centro Direzionale: si indaga sulla sparatoria ** - corrmezzogiorno : #Napoli Morto il 27enne vittima di agguato dell’ex della sua compagna - francobus100 : Castello di Cisterna, agguato a un 20enne: proiettile al petto da distanza ravvicinata - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca #zone Blitz contro i clan di Napoli Est: in manette anche l'obiettivo dell'agguato in cui venne ferita Noemi http… - NapoliToday : #Cronaca #zone Blitz contro i clan di Napoli Est: in manette anche l'obiettivo dell'agguato in cui venne ferita Noe… -