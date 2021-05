Napoli, 24 anni di carcere per aver ucciso il vicino, la moglie: “Sono pochi” (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI giudici della prima corte di assise di Napoli (presidente Annunziata, a latere Sassone) non hanno accolto la richiesta del pm aveva di una condanna all’ergastolo, puntando sull’aggravante della crudeltà e dei futili motivi. Applicando le attenuanti generiche e quindi una condanna più bassa dell’ergastolo. Ma si tratta di un primo grado. Dopo ls lettura delle motivazioni della sentenza che arriveranno tra qualche mese, l’avvocato Virginia De Marco, che rappresenta i familiari di Falcone presenterà appello per chiedere una condanna più pesante. Le parole della moglie della vittima che ha atteso in aula il verdetto assieme ai suoi due figli: “Non è una sentenza giusta, ma una sentenza vergognosa: mio marito non c’è più quell’uomo avrà modo di rifarsi la vita, meritava l’ergastolo, doveva rimanere in cella fino alla fine ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI giudici della prima corte di assise di(presidente Annunziata, a latere Sassone) non hanno accolto la richiesta del pm aveva di una condanna all’ergastolo, puntando sull’aggravante della crudeltà e dei futili motivi. Applicando le attenuanti generiche e quindi una condanna più bassa dell’ergastolo. Ma si tratta di un primo grado. Dopo ls lettura delle motivazioni della sentenza che arriveranno tra qualche mese, l’avvocato Virginia De Marco, che rappresenta i familiari di Falcone presenterà appello per chiedere una condanna più pesante. Le parole delladella vittima che ha atteso in aula il verdetto assieme ai suoi due figli: “Non è una sentenza giusta, ma una sentenza vergognosa: mio marito non c’è più quell’uomo avrà modo di rifarsi la vita, meritava l’ergastolo, doveva rimanere in cella fino alla fine ...

