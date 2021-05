Naomi Campbell mamma felice | buon compleanno “Venere Nera”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Life&People.it, dafesteggia i suoi 51 anni, piùche mai. La ex top model, cantante e attrice britannica, che festeggia il suoil 22 maggio, ha comunicato a sorpresa su Instagram l’arrivo di una bimba nella sua vita. Nei mesi precedenti questo annuncioaveva protetto la sua privacy continuando a lavorare come fotografa di moda, portando avanti le sue innumerevoli iniziative benefiche e il suo canale YouTube; solo con pochi intimi aveva condiviso la notizia della sua gravidanza. Nel corso degli anniaveva espresso più volte il desiderio di voler diventaree finalmente ora il suo sogno si è avverato. Una fonte avrebbe dichiarato: “desiderava ...

labraccata98 : RT @j_gufo: Naomi Campbell mamma di una bimba a 51 anni, segreto il nome del padre. Posso solo dire che di comune accordo l'abbiamo chiamat… - Notiziedi_it : Naomi Campbell diventa mamma a 51 anni - PortaSud : RT @BergamoeC: “Adoro il cibo tradizionale inglese, non c'è nulla di meglio di un buon piatto di pasta.” Naomi Campbell nata a Londra il… - quifranciacorta : “Adoro il cibo tradizionale inglese, non c'è nulla di meglio di un buon piatto di pasta.” Naomi Campbell nata a L… - mariannafeo : #celebrity - Auguri Naomi Campbell, compie 51 anni: il regalo più bello, sua figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

La famosissima e splendida super modellaha compiuto 51 anni ed è diventata da poco mamma: ecco le immagini di una bellezza mai sfiorita e sempre seducente come prima. Oggi per la bellissima super top model, ...Ecco tutte le star del mondo dello spettacolo che hanno dimostrato di aver vinto la scommessa contro il tempo. LA FOTOGALLERYPuoi revocare il consenso, opporti al trattamento e modificare in qualsiasi momento le preferenze da te espresse usando il link presente a fondo pagina. Ecco tutte le star del mondo dello spettacolo c ...Naomi Campbell festeggerà per la prima volta con sua figlia appena nata. È stata la top model ad annunciare la bella notizia.