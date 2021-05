Naomi Campbell | il mistero sulla maternità s’infittisce | cosa c’è sotto?

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) La notizia delladiha suscitato entusiasmo ma anche tanti quesiti. Come è arrivata questa bimba? E chi è il padre? La top model inglese ha letteralmente fatto impazzire il mondo intero con il suo messaggio pubblicato su Instagram e nel quale parla di una “benedizione immensa”, con i piedini della sua bimba in bella mostra.Foto dal webNonostante lei continui a conservare un fisico da fare invidia anche alle ventenni, in più di uno ha sollevato delle perplessità su una eventuale gravidanza affrontata. Ci sono alcuni elementi in effetti per avere dei dubbi. Una fonte contattata dal tabloid inglese “The Sun” si è messa in contatto con una presunta fonte definita vicina alla stessa. Questa persona ha affermato che ...