Musso: “Inter? Miglior squadra della Serie A. Buon rapporto con Lautaro Martinez. Sogno di giocare in Champions League” (Di giovedì 20 maggio 2021) Juan Musso sul suo futuro Domenica la affronterà da avversario, ma per Juan Musso il futuro potrebbe essere proprio all’Inter a raccogliere l’eredità di Samir Handanovic che si avvia verso la fine della carriera. Di quello che sarà il suo futuro e delle sue ambizioni, il portiere argentino dell’Udinese ne ha parlato in un’Intervista concessa a goal.com. Ecco le sue parole. L’Udinese è un grande club, ma vorresti giocare per una squadra che milita regolarmente in Champions League?Ho già detto che la Champions per me è un Sogno. Le squadre che giocano in Champions League sono grandi club. Sarei molto contento se arrivasse un’offerta favorevole sia per me che per ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Juansul suo futuro Domenica la affronterà da avversario, ma per Juanil futuro potrebbe essere proprio all’a raccogliere l’eredità di Samir Handanovic che si avvia verso la finecarriera. Di quello che sarà il suo futuro e delle sue ambizioni, il portiere argentino dell’Udinese ne ha parlato in un’vista concessa a goal.com. Ecco le sue parole. L’Udinese è un grande club, ma vorrestiper unache milita regolarmente in?Ho già detto che laper me è un. Le squadre che giocano insono grandi club. Sarei molto contento se arrivasse un’offerta favorevole sia per me che per ...

Advertising

phncx69 : RT @marifcinter: Musso a Goal: 'L'Inter è la miglior squadra d'Italia, ha una storia incredibile. Ma non voglio impazzire dietro alle voci… - RetwInter : RT @it_inter: #Musso sull'Inter: 'La miglior squadra d'Italia, ha una storia incredibile' - genovesergio76 : Immobile denuncia Cairo? Calhanoglu, Musso-Inter: le news di oggi ?? via @OneFootball. Leggilo qui: - KBCCHANNELTV : Musso: ‘Inter il miglior club d’Italia, ha una storia incredibile. Ma su un mio trasferimento…’ - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: L'#Inter è alla ricerca di un portiere per il dopo-Handanovic e il nome caldo è quello di Juan #Musso Ecco le parole de… -