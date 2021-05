Municipi IV e VIII | installate macchine mangiapalstica nei mercati

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma –neialtrette mangiaplastica finalizzate alla raccolta e al riciclo delle bottiglie in PET: dopo l’attivazione in 20 rionali – tra cui i più recenti Spinaceto, Vigna Murata, Primavalle II e Savoia – gli ecocompattatori arrivano in IV eo. Oggi, alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Andrea Coia, sono state attivate nel mercato Corinto e Pietralata. La prossima settimana saranno operative presso le strutture di Tiburtino Sud e Portonaccio. Saranno quindi 25 lette destinate aidi Roma nell’ambito dell’iniziativa “Riciclami al mercato… e sarai premiato!”, portata avanti con il consorzio Coripet, come previsto dall’accordo siglato a settembre con Roma Capitale. Lo scrive in una nota il ...

fabiospes1 : #Primarie nei municipi: strappi e malumori in II e VIII “Non vi resta che piangere...”???? ?????? - paolorm2012 : Primarie, nei municipi strappi e malumori: traballano i gazebo di Parioli e Garbatella -

Ultime Notizie dalla rete : Municipi VIII

RomaDailyNews

La partita sulle primarie di centrosinistra neinon è ancora chiusa: si faranno sicuramente in tredicie ieri sera sono state definite le regole. Ma ine II, dove i presidenti uscenti Amedeo Ciaccheri di Liberare Roma e Francesca Del Bello del Pd vogliono ricandidarsi, la questione non è ...Soprattutto per via dei malumori provenienti da alcuni. Nello specifico il II e l', dove punterebbero a una riconferma diretta i presidenti uscenti, rispettivamente Francesca Del Bello , ...Campidoglio: Installate nei mercati altre macchinette mangiaplastica finalizzate alla raccolta e al riciclo delle bottiglie in PET ...(AGR) Installate nei mercati altre macchinette mangiaplastica finalizzate alla raccolta e al riciclo delle bottiglie in PET: dopo l’attivazione in 20 rionali - tra cui i più recenti Spinaceto, Vigna ...