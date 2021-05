Moviola Atalanta - Juventus: Massa non va oltre il 5. E su Cuadrado... (Di giovedì 20 maggio 2021) Ancora una gara condizionata dalle decisioni arbitrali: mancano un possibile rigore (non è chiaro ed evidente, ma Rabiot il pallone non lo tocca mai) e un fallo nell'azione dello 0 - 1 (questo sì ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 20 maggio 2021) Ancora una gara condizionata dalle decisioni arbitrali: mancano un possibile rigore (non è chiaro ed evidente, ma Rabiot il pallone non lo tocca mai) e un fallo nell'azione dello 0 - 1 (questo sì ...

Il fuorionda della Rai fa infuriare i tifosi della Juventus: ecco cos'è successo La Juventus di Andrea Pirlo ha vinto la Coppa Italia battendo in finale 2 - 1 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini al termine di una gara combattuta, tesa e ricca di episodi ...gli episodi da moviola sono ...

Rabiot su Pessina, ci stava il rigore. Sul gol di Kulusevski c'è fallo di Cuadrado La Gazzetta dello Sport Juve-Atalanta alla moviola: Massa ha commesso un solo errore Davvero è stato disastroso l’arbitraggio di Massa nella finale di coppa Italia? Non si sono ancora spente le polemiche per il duo Calvarese-Irrati in Juventus-Inter che arrivano nuove polemiche per pr ...

La moviola della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus Tante polemiche anche nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, vinta alla fine dai bianconeri con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa. La Gazzetta dello Sport anal ...

