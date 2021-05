“Mourinho è stato esonerato per motivi economici”. La rivelazione di Paul Stewart, ex Tottenham (Di giovedì 20 maggio 2021) Intervistato da Football Fan Cast, l’ex calciatore del Tottenham, Paul Stewart, ha parlato dell’esonero di Mourinho dichiarando anche i motivi dell’allontanamento: “Probabilmente abbiamo fatto un passo indietro negli ultimi due anni a livello di rendimento. Abbiamo assunto José Mourinho per licenziarlo una settimana prima di una finale di coppa. Da quello che mi è stato detto, è stato mandato via a causa dell’alto ingaggio e dei bonus che la società avrebbe dovuto pagargli in caso di qualificazione alla prossima Champions League”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Intervida Football Fan Cast, l’ex calciatore del, ha parlato dell’esonero didichiarando anche idell’allontanamento: “Probabilmente abbiamo fatto un passo indietro negli ultimi due anni a livello di rendimento. Abbiamo assunto Joséper licenziarlo una settimana prima di una finale di coppa. Da quello che mi èdetto, èmandato via a causa dell’alto ingaggio e dei bonus che la società avrebbe dovuto pagargli in caso di qualificazione alla prossima Champions League”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

