Advertising

motosprint : #MotoGP, #Suzuki in crisi di rendimento: dov'è finita la costanza? - Motorsport_IT : #MotoGP | Protagonista della puntata de Il Primo degli Ultimi è il team Suzuki di MotoGP. Risultati al di sotto del… - P300it : MotoGP | GP Francia 2021, Mir (Suzuki): “Sono rimasto stupito quando ho perso la moto” ? di Alyoska Costantino ??… - RivistaCORNER : Tanti colpi di scena nella #MotoGP sotto la pioggia: Miller concede il bis, seguito da Zarco; Bagnaia perde la test… - P300it : MotoGP | GP Francia 2021, Rins (Suzuki): “In curva 3 ho provato a usare il freno anteriore per aiutarmi a curvare”… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Suzuki

Motosprint.it

Da favorito per il titolo a outsider : è così che si ritrova il teamdopo le prime cinque gare della stagione, avare di soddisfazioni per Alex Rins e Joan Mir.Francia, dov'è finito Franco Morbidelli? Pochi risultati e troppi zeri Joan Mir, ...Lasembra aver smarrito la strada della continuità che le fece fare la differenza nel 2020. ..., Zarco punta in alto: può essere un candidato al titolo?La squadra campione del mondo in carica sembra aver smarrito la costanza di risultati mostrata nel 2020. Il ritardo accumulato in classifica da Mir e Rins è già ampio e colmarlo sarà difficile ...Joan Mir lascia alle spalle il primo zero 2021 per caduta e successivo errore. "Mi scuso col team, non si deve ripetere." Testa già al Mugello.