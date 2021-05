Moto2, il team Ajo - KTM è il pigliatutto di categoria (Di giovedì 20 maggio 2021) Raul Fernandez e Remy Gardner si sparano un ben selfie , festeggiando la doppietta centrata nel Gran Premio di Francia disputato domenica scorsa. La classe Moto2 ha visto la coppia arancione del team ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 20 maggio 2021) Raul Fernandez e Remy Gardner si sparano un ben selfie , festeggiando la doppietta centrata nel Gran Premio di Francia disputato domenica scorsa. La classeha visto la coppia arancione del...

Moto2, in Francia il primo acuto di Tony Arbolino ... all'ultima gara, per soli 4 punti Tony Arbolino e con la stessa determinazione con cui aveva lottato in Moto3 è arrivato in Moto2 pronto a farsi valere . Il matrimonio con il team Intact GP è nato ...

Moto2, il team Ajo-KTM è il pigliatutto di categoria La squadra arancione "energizzata" dallo sponsor Red Bull guida il Mondiale con Gardner ed è in seconda posizione con il rookie Raul Fernandez. Salvo qualche sortita avversaria, non sembrano esserci rivali.

