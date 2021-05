morto Puhl: arbitrò Brasile - Italia, finale Mondiale di Usa '94 (Di giovedì 20 maggio 2021) BUDAPEST - L'arbitro ungherese Sandor Puhl , che diresse la finale del Mondiale Usa '94, vinta dal Brasile contro l' Italia ai rigori, è morto all'età di 65 anni. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 20 maggio 2021) BUDAPEST - L'arbitro ungherese Sandor, che diresse ladelUsa '94, vinta dalcontro l'ai rigori, èall'età di 65 anni. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio ...

armieri : RT @gippu1: E' morto Sandor Puhl, l'arbitro a cui dobbiamo almeno una semifinale mondiale per aver chiuso gli occhi su questo fallo da espu… - max_blue : RT @gippu1: E' morto Sandor Puhl, l'arbitro a cui dobbiamo almeno una semifinale mondiale per aver chiuso gli occhi su questo fallo da espu… - MrETP : RT @gippu1: E' morto Sandor Puhl, l'arbitro a cui dobbiamo almeno una semifinale mondiale per aver chiuso gli occhi su questo fallo da espu… - g_dimarzo : RT @gippu1: E' morto Sandor Puhl, l'arbitro a cui dobbiamo almeno una semifinale mondiale per aver chiuso gli occhi su questo fallo da espu… - infoitsport : Calcio magiaro in lutto: è morto Sandor Puhl. Non vide la gomitata di Tassotti a USA '94 -