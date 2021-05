Morto il fumettista giapponese Kentaro Miura, famoso per il manga «Berserk» (Di giovedì 20 maggio 2021) Il suo primo fumetto è datato 1989. È stato allora che gli appassionati di manga hanno conosciuto Kentaro Miura e il suo Berserk, guerriero medievale molto determinato, la cui storia andava così avanti da oltre 30 anni. E che adesso, purtroppo, resterà senza un finale. Kentaro Miura, scrittore e disegnatore giapponese, è morto a 54 anni. Miura è morto il 6 maggio a causa di una patologia cardiaca, ma la notizia è stata data solo il 20 maggio dalla sua casa editrice giapponese Hakusensha. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Il suo primo fumetto è datato 1989. È stato allora che gli appassionati di manga hanno conosciuto Kentaro Miura e il suo Berserk, guerriero medievale molto determinato, la cui storia andava così avanti da oltre 30 anni. E che adesso, purtroppo, resterà senza un finale. Kentaro Miura, scrittore e disegnatore giapponese, è morto a 54 anni. Miura è morto il 6 maggio a causa di una patologia cardiaca, ma la notizia è stata data solo il 20 maggio dalla sua casa editrice giapponese Hakusensha.

Advertising

ilpost : È morto il fumettista giapponese Kentaro Miura, famoso soprattutto per il manga “Berserk” - rtl1025 : ?? Il fumettista giapponese Kentaro #Miura, noto per la saga manga '#Berserk' (40 volumi che hanno venduto più di 50… - Shigeomobkun : RT @Zorochan_1: È morto Kentaro Miura il fumettista autore di Berserk . Per un appassionato di fumetti che ha letto il manga (ancora in pro… - melomonaco86 : RT @ilpost: È morto il fumettista giapponese Kentaro Miura, famoso soprattutto per il manga “Berserk” - GProfiti : RT @ilpost: È morto il fumettista giapponese Kentaro Miura, famoso soprattutto per il manga “Berserk” -